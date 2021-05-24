Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu "kurbağa adam" ekibi kurtardı
Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı.
Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede kardeşleriyle denize giren Irak uyruklu Murtaza Bassam (14), bir anda gözden kayboldu.
Olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kurbağa adamlar, sudan çıkardıkları Bassam'a ilk yardım müdahalesi yaptı.
Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Bassam'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü