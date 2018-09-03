Samsun'da Denizde Boğulan Genç Toprağa Verildi

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Tokat'tın Erbaa ilçesinden denize girmek için kardeşi Ertuğrul Çetin ve iki arkadaşıyla birlikte Samsun'a gelen Serdal Çetin (31), denizde kayboldu. Ertuğrul Çetin ve iki arkadaşı boğulma tehlikesi geçirip denizden çıkartılırken, Serdal Çetin'e ise ulaşılamadı. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan Serdal Çetin, kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Serdal Çetin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Erbaa'ya gönderildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Çetin'in cenazesi Mehmet Akif Mahallesi Gemici Cami'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Çetin'in cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT