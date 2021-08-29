Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

- Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı

SAMSUN - Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3 kişi ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan hafta sonu tatili için yüzmek amacıyla Samsun'a gelen Gedik ailesi serinlemek için Karadeniz'e girdi. 18 yaşındaki Ufuk Gedik ile 17 yaşındaki kız kardeşi Gizem Gedik denize açılıp geri dönerken boğulma tehlikesi geçirdiler. Baba Şaban Gedik boğulma tehlike geçiren çocuklarının yardımına koşunca kendisi ile burada bulunan Umut Bilgin adlı genç da boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar kısa sürede boğulma tehlikesi geçirenlere müdahale etti. Şaban Gedik, Gizem Gedik ile Umut Bilgin cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldılar. Ancak Ufuk Gedik denizde kayboldu. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de sevk edildi. Cankurtaranlar denizde kaybolan Ufuk Gedik'i suyun içinde bulup karaya çıkartılar. Ufuk Gedik ile babası Şaban Gedik 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ufuk Gedik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı
Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı
Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı
Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Mame Thiam Salih Uçan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da denizde 1 kişi boğuldu, 3 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 20:39:20. #1.14#

title