Samsun'da Deniz Suyu Sıcaklığı 25 Dereceye Ulaştı

Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle deniz suyu sıcaklığı Haziran ayının son günlerinde 25 dereceye ulaştı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, Samsun'da etkisini sürdüren sıcak hava akımını değerlendirdi. Samsun'da birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlı havanın yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktığını hatırlatan Yüce, "Ülkemizde bir süredir bazı bölgelerde gök gürültülü ve sağanak yağışlar meydana geldi. Önümüzdeki günlerde bizler bazı bölgelerde yağışların devam edeceğini bekliyoruz. Ama Samsun bölgesinde pazartesi gününe kadar açık bir hava bekleniyor. Şu ana kadar yaptığımız tahminlerde pazartesiye kadar yağış beklenmiyor. Yapacağımız ciddi bir uyarılar söz konusu değil. Yağışlar mevsim normalleri civarında seyrederken hava sıcaklığı ise 3 derece civarında üst seviyelerde seyredebiliyor. Deniz suyu sıcaklıkları bu yıl kış ayında havaların yeterince soğumadığı ve yağışların olmadığı için 1-2 derece arasında yüksek seviyede seyrediyordu. Şu aşamada bu sıcaklığın meydana getirdiği bir sıkıntısı yok. Bu yıl için deniz suyu sıcaklığında bir rekor beklentimiz vardı. Ancak bu rekora henüz ulaşamadık. Tabii geçen yıllara oranla bu ayda deniz suyu sıcaklığı üst seviyelere çıkarak 25 dereceye kadar ulaştı. Deniz suyu sıcaklığının geçmiş yıllara oranla 2-3 derece yukarıda seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu sıcaklıklar bu şekilde devam ederse sağanak yağışların gözükme ihtimali de artıyor. Bunun bir örneği İstanbul'da yaşadı. Sıcaklık ne kadar fazla olursa yağışın miktarı ve etkisi de artıyor. Bununla birlikte dolu yağışı da beklenebiliyor. Şu anda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üstünde seyretmesine rağmen bölgemizde bir kuraklık söz konusu değildir" dedi. - SAMSUN