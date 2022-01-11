Samsun'da deniz kıyısında kıyafeti bulunan yaşlı adam kayboldu

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Samsun'da deniz kıyafetinde giysileri ile aracının ruhsatı bulunan yaşlı adam kayıplara karıştı. Şahsın denizde boğulma ihtimali üzerine polis arama yaptı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Kurupelit Yat Limanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Süleyman Kaya'nın yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaya'nın yakınları polise yüzmeyi çok sevdiğini söylemesi üzerine yapılan aramada deniz kenarında giysileri ve aracının ruhsatı bulundu. Boğulduğu tahmin edilen Süleyman Kaya'nın bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizde arama yaptı.

Bugün yapılan arama sonuçsuz kaldı ve aramaya yarın da devam edileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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