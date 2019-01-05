Samsun'da Deniz Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, fuar içi mevkisinde deniz kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Mikail Gökçek (22) olduğunu tespit etti.

Bedensel engelli olduğu öğrenilen Gökçek'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA