Samsun'da demir yolundan hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde demir yolundan yaklaşık 1,5 ton demir parçaları çaldığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
22.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:27
Samsun'un Çarşamba ilçesinde demir yolundan yaklaşık 1,5 ton demir parçaları çaldığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikbıyık Mahallesi'nde TCDD'ye ait kullanılmayan eski demir yolu hattından demir parçalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, yaklaşık 1,5 ton demir parçası ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, Alibeyli Mahallesi'nde S Tipi Cezaevi Yerleşkesinin Kadın Açık Cezaevi bölüm inşaatından yaklaşık 1000 metre kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Kaynak: AA