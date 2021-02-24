Samsun'da demir çelik fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
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Samsun'da demir çelik fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

24.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:06
Samsun'da demir çelik fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy İlçesindeki bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Samsun'un Tekkeköy İlçesindeki bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir çelik fabrikasının hurdaların eritildiği çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada OSB'ye ait itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tekkeköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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