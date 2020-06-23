Samsun'da dehşete düşüren anlar: Dakikalarca sopalarla dövdüler
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Samsun'da dehşete düşüren anlar: Dakikalarca sopalarla dövdüler

- Samsun'da dehşete düşüren anlar: Dakikalarca sopalarla dövdüler Samsun'da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı.

23.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:10

- Samsun'da dehşete düşüren anlar: Dakikalarca sopalarla dövdüler

SAMSUN - Samsun'da gece yarısı sokak ortasında darp edilen gencin görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki H.O. kimliği belirsiz kişiler tarafından sokak ortasında darp edilerek hastanelik oldu. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.O.'nun darp edilmesinin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların yerde yatan gencin kafasına sopa ile vurup tekme atmaları dikkat çekti.

Samsun'da dehşete düşüren anlar: Dakikalarca sopalarla dövdüler

Kaynak: İHA

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