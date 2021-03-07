Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi

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Eski eşini, kızının gözü önünde sokak ortasında dövdü; Bakan Gül 'Yanına kar kalmayacak' dedi

SAMSUN'da İbrahim Z. (27), 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme- tokat dövdü. İbrahim Z. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. İbrahim Z.'nin eşine tekmeler savurduğu o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise konuya ilişkin sosyal medyadan Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak paylaşımında bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., bugün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

ÇEVREDEKİLERİN BAĞRIŞLARINA, KIZININ 'ANNE' DİYE AĞLAMASINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Öte yandan görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ, POLİS GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'Yİ gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA