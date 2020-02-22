Samsun'da değirmende karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 zehirlenme

22.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:58

Samsun'da değirmende yaktıkları ateşin közünden ısınmak isteyen yaşlı adam karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybederken, torunu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tahnal Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su değirmenine torunu Aydın Torun (22) ile birlikte un yapmak için giden Bilal Torun (64) ısınmak için değirmenin önünde bir kapta ateş yaktı. Dede ve torun yaktıkları ateşin közünü değirmenin içine götürdü. Közde ısınan dede-torun bir süre sonra kendilerinden geçtiler. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 6 çocuk babası Bilal Torun olay yerinde hayatını kaybetti.



Yakınları değirmenden dönmeyen dede ve torununu merak ederek değirmene gidince korkunç manzara ile karşılaştılar. Bilal Torun'un hayatını kaybettiği tespit edilirken, baygın halde bulunan torunu Aydın Torun ise hastaneye kaldırıldı. Aydın Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yapılan araştırmada su değirmenine fare girmesin diye hava alacak bütün deliklerin kapatıldığı ve ısınmak için yakılan ateşin közünden bu yüzden zehirlenme yaşandığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA