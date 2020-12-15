Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

15.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:19
Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu S.A.H.A.R'ı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen DEAŞ şüphelisi, mahkemece 4 gün gözaltı süresi uzatılarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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