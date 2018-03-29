Samsun'da Deaş'tan Mahkemeye Sevk Edilen Iraklı Serbest Bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda geçen haftalarda gözaltına alınan 2 Iraklıdan biri savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen haftalarda Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu Hasan Maher Abdullah Abdullah (25) ve Ashraf Mohammed Jasım Jasım'ı (40) gözaltına almıştı. İstihbari bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan Iraklıların polisteki sorguları tamamlandı. Hasan Maher Abdullah Abdullah savcının talimatı doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere serbest bırakılırken, Ashraf Mohammed Jasım Jasım bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Jasım, mahkemece serbest bırakıldı. Jasım, sınır dışı edilmek üzere TEM polisi tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN