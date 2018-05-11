Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Şahsa Adli Kontrol
Samsun’da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Türk vatandaşı Ali K.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ali K., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ali K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ali K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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