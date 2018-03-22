Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Kadına Adli Kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Irak uyruklu Sora Anwar Sabbar Sabbar'ı (33) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Sora Anwar Sabbar Sabbar, savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve hakkındaki sulamaları kabul etmeyen Sabbar, "Ben öğretmenim. DEAŞ üyesi değilim. Telefonumda ele geçen DEAŞ ile ilgili bazı fotoğraflar vardı. Ben sadece DEAŞ değil Irak'taki olaylarla ilgili diğer fotoğrafları da alırım. DEAŞ bizim şehrimize geldiklerinde flama, saat, bileklik ve yüzük gibi eşyaları bize dağıttı. Giymemizi istediler. Giymediğimiz taktirde ailemize zarar vereceklerini düşündüğümüzden bu giysileri giydik. Ben DEAŞ ile ilgili istihbarat toplamıyorum. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme, Sora Anwar Sabbar Sabbar'ı yurt dışına çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN