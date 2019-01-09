Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Iraklıya Adli Kontrol

Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Iraklıya Adli Kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan Iraklıya Adli Kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu M.M.T.T. ve A.M.T.T.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.M.T.T. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, A.M.T.T. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.M.T.T., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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