Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan 4 Iraklı'nın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan 4 Iraklı'nın Gözaltı Süresi Uzatıldı

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 4 Iraklı'nın gözaltı süresi uzatıldıSAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 4 Iraklı'nın gözaltı süresi uzatıldı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.
Olay, Samsun İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda Irak uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alanın şahısların savcılık tarafından gözaltı süreleri uzatılmasına karar verildi. 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nden Samsun Adliyesi'ne sevk edilip nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verilip yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler.
Soruşturma devam ediyor.

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