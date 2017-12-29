Samsun'da Deaş'tan Gözaltına Alınan 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu tespit edilen Irak uyruklu Ahmed Q.K. ve Muwafaq A.K'yi Samsun'un İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ahmed Q.K.'nin ayrıca Samsun polisin tarafından gasp suçundan arandığı ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN