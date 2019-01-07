Samsun'da Deaş'tan Gözaltı Alınan 11 Iraklı Serbest

Samsun'da Deaş'tan Gözaltı Alınan 11 Iraklı Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 Irak uyruklu zanlı, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Deaş'tan Gözaltı Alınan 11 Iraklı Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 Irak uyruklu zanlı, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 13 şahsı gözaltına almıştı. 2 Iraklı'nın sorgulanmaları devam ederken, 11 Iraklı, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Iraklıların sınır dışı edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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