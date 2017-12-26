Samsun'da Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen Suriyeli Serbest Bırakıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu Başşar F.'yi İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Suriyeli şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Başşar F. serbest bırakıldı. - SAMSUN