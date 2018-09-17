Samsun'da Deaş'tan Adliyeye Sevk Edilen 2 Iraklı Serbest

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgünü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alınmıştı. 3 kişi ifadelerinin ardından polis tarafından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan Irak uyruklu A.O.K.K ve A.K, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 Iraklı mahkemece serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 Iraklının ise sorgusu devam ediyor. - SAMSUN