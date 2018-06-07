Samsun'da Deaş'tan 8 Iraklı Gözaltına Alındı

Samsun'da Deaş'tan 8 Iraklı Gözaltına Alındı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzelenen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Samsun'da Deaş'tan 8 Iraklı Gözaltına Alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzelenen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu K.A.J., F.M.H., H.S.Y., F.T.H.H., A.H.M.A., A.A.A.M.I.A., S.Q.K.K. ve A.S.M.M.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan H.S.Y., F.T.H.H., A.H.M.A. ve A.A.A.M.I.A. Samsun Adliyesine sevk edilirken, 4 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

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