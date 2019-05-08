Samsun'da Deaş'tan 7 Iraklı Adliyede
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şahıs adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Irak uyruklu Amer S.H., A.H., Ahmed A.Y.S., Ramı G.J.J., Abdulghanı A.A.A., Naser S.M.M., Mustafa M.S.S. ve Ahmet H.S.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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