Samsun'da Deaş'tan 5 Iraklı Adliyede

Samsun'da Deaş'tan 5 Iraklı Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Deaş'tan 5 Iraklı Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanmış, 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu 5 şüpheli daha Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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