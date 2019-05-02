Samsun'da Deaş'tan 4 Suriyeliye Adli Kontrol
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cuma günü DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan 4 Suriyeli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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