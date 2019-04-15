Samsun'da Deaş'tan 2 Iraklı Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 kişiyi 11 Nisan'da gözaltına almıştı. Cuma günü adliyeye sevk edilen 1 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılmış, 1 Iraklı da nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Irak uyruklu A.S.K.K. ve H.M.A.A., Samsun Adliyesine sevk edilirken, F.H.A.A. ise savcının talimatı doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 3 Iraklının sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA