Samsun'da DEAŞ'tan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da DEAŞ'tan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ'tan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda bu sabah il merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın kaldığı evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Ersin Tatar Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da DEAŞ'tan 1 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:58:21. #1.15#

title