Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
19.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:57

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Samsun'da ikametleri bulunan Irak uyruklu 10 şahsa yönelik bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. 8 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, sorgusu tamamlanan M.A.M.M adlı Iraklı uyruklu genç, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.M.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

1 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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