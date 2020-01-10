Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

10.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:37
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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