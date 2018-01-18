Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 6 gün önce Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Kale Mahallesi ve Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. 10 ekip 100 polisin katıldığı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Sakarya'da yürütülen DEAŞ operasyonu kapsımında da örgütle bağlantılı olduğu ve fotoğraflarının yer aldığı ileri sürülen İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı genç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 9 DEAŞ şüphelisinin ise soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.