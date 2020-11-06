Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

06.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:38
Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik 7 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. 8 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi.

Sorgusu tamamlanan 1 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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