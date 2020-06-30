Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ'tan 1 kişi adliyeye sevk edildi
30.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:52

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yaptıkları koordineli çalışmalarda açık kimlik ve adresleri tespit edilen Irak uyruklu 13 kişiye yönelik İlkadım ilçesinde 9, Canik ilçesinde 1 ve Atakum ilçesinde ise 1 olmak üzere 11 adrese bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Irak uyruklu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzerine Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan Irak uyruklu A.K.A.Q., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

8 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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