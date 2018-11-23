Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları operasyonda Irak uyruklu Jalal Ashour F. ile Husam Rasheed H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Jalal Ashour F. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, Husam Rasheed H. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN