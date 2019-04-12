Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Adliyede

Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Deaş'tan 1 Iraklı Adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu Ö.S.H.'yı gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ö.S.H., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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