Samsun'da DEAŞ'tan 1 gözaltı
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Samsun'da DEAŞ'tan 1 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

15.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:50
Samsun'da DEAŞ'tan 1 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir eve yaptıkları operasyonda DEAŞ şüpheli olarak B.Y. adlı Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y., mahkemece gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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