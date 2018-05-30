Samsun'da Deaş Şüphelisi Öğrenciye Adli Kontrol Şartı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi
Operasyonda, üniversite öğrencisi M.U.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.