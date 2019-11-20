Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

20.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:00
Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Zanlılardan 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen bir şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et