Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

20.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:44
Samsun'da DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA
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