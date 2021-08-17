Samsun'da DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 6 gün önce Irak uyruklu M.E.A.'yı (25) Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan M.E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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