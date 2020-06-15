Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 yabancının gözaltı süresi uzatıldı
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Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 yabancının gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 8 yabancının gözaltı süresi uzatıldı
15.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:39

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamasında İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve Samsun'da ikametleri bulunan Irak uyruklu 10 şahsa yönelik cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak İlkadım ilçesinde bulunan 10 farklı adreste saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. 1 kişi ifadesi alınıp sınır dışı edilmek üzere yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Sorgusu tamamlanan yabancı uyruklu 8 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişinin gözaltı süreleri 4 gün uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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