Samsun'da DEAŞ şüphelisi 2 Iraklı gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ilçesi Unkapanı ve Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu A.A.R.R.(25) ve M.S.M.T.A.(53) yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların cep telefonu ve flaş belleklerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA