Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı sınır dışı edilecek - Haberler
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı sınır dışı edilecek

Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı sınır dışı edilecek
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden ikisinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden ikisinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu S.A.M.M. ve W.A.M.M'nin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde 1 Aralık'ta düzenledikleri operasyonla Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 4 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almış, zanlılardan S.A.M.M. ve R.A.M.M. sınır dışı edilmişti.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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