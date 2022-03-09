Son dakika! Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye ülkelerinde terör örgütü içerisinde bulundukları yönünde haklarında istihbari bilgi, ifade ve video görüntüleri bulunan, yabancı uyruklu toplam 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Çarşamba ilçelerinde bulunan 6 ayrı ikametlerinde İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. 8 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa