Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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