Samsun'da DEAŞ operasyonunda 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye çıkarılan 11 zanlının ise çıkarıldıkları hakimlikçe gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 24 Haziran'da İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA