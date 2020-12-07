Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
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Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında

07.12.2020 19:26 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:30
Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı.

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheliden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapan ekipler, Irak uyruklu 11 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince kameralarla kayıt altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sınır dışı edildi, 10 şüphelinin sorgusu sürüyor. 


Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında
Samsun'da DEAŞ operasyonu polis kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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