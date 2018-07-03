Samsun'da Deaş Operasyonu: 9 Iraklı'ya Gözaltı
Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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