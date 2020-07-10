Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınarak savcılıkça sınır dışı edildi.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınarak savcılıkça sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiperi, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla iltisaklı kurumlarla yapılan müşterek çalışmalarda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Samsun'da oldukları tespit edilen Irak uyruklu 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 9 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılmasına karar verilen DEAŞ şüphelileri gerekli idari sınır dışı (deport) işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA