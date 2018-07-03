Samsun'da Deaş Operasyonu: 9 Gözaltı

SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent Canik ve İlkadım ilçelerinde evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Samsun