Samsun'da Deaş Operasyonu: 8 Iraklıya Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Irak uyruklu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin dijital envanterlerine incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA